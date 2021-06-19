 

Путин отметил способность “Единой России” к обновлению и развитию

19.06.2021, 18:02, Разное
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По его словам, «Единая Россия» сумела выдержать конкуренцию на выборах всех
уровней. Он поблагодарил членов партии за то, что в своей работе и принятии важных
решений они демонстрируют патриотизм и проявляют ответственность.

Президент напомнил, что в декабре
2021 года «Единая Россия» отметит свой юбилей — партии исполнится 20 лет. Путин
отметил, что за эти годы она прошла все этапы становления, обрела множество
сторонников. Все это время «Единая Россия» является крупнейшей политической
силой, несущей на себе гигантский груз ответственности.

Путин заявил, что партия давно занимает лидерские позиции в
государстве, а ее представители составляют большинство почти во всех органах власти.
Он также подчеркнул, что «Единая Россия» играет важнейшую роль в консолидации
вокруг общенациональной повестки, которая является главным достоянием страны.

Российский лидер считает, что вносимые партией инициативы, демонстрируют
ее социальную направленность. Об этом говорят принимаемые законопроекты и поддерживаемые “ЕР” различные инициативы волонтеров, экологов, правозащитников и
простых граждан. «Единая Россия», по словам Путина, всегда
ориентировалась на механизмы обратной связи при организации своей работы. Это, по мнению президента, одна из важнейших составляющих любой работы
политической направленности.



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