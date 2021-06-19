 

Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от “хотелок” режима

19.06.2021, 18:02, Разное
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Своими действиями Запад не пытается выиграть конкуренцию или сменить власть в Белоруссии, а лишь даёт режиму президента Александра Лукашенко понять, что мириться с его поведением никто не будет. Такое мнение выразил финансовый аналитик Сергей Чалый.

Чалый считает, что источником санкций является, в том числе – европейский народ, который требует от своих политиков не просто осуждения на словах, а конкретных действий. По мнению специалиста, чтобы добиться смягчения или снятия санкций, белорусским властям достаточно было бы просто освободить всех политзаключённых, количество которых уже приближается к 500 человек.

Но вместо этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение занимается лишь реализацией своих “хотелок”, таких как посадка самолёта Ryanair ради задержания журналиста и оппозиционера Романа Протасевича. При этом команда Лукашенко не задумывается о последствиях, которые оказались чрезмерно тяжёлыми: именно задержание Протасевича стало поводом для жесточайших санкций. Сергей Чалый уверен, что из-за них радость сторонников Батьки постепенно сменяется оторопью от этого безрассудства.

Аналитик полагает, что режиму Лукашенко уже никогда не удастся вернуть ситуацию под контроль. Он самостоятельно загнал себя в безвыходное положение и всё, что ему остаётся – пытаться подавить всех несогласных силой.



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