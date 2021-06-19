Мнение: Запах липы…

«Единая Россия» провела свой съезд. Даже от фотографий веет запахом липы…

По предложению Владимира Путина делегаты сформировали первую пятерку избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

В бюллетенях избиратели увидят что от «Единой России» в Госдуму хотят избраться министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Дениса Проценко….. Это все откровенная липа, обман, шулерство, дуриловка… И вот почему.

Дело в том, что перед регистрацией все кандидаты в депутаты подают в ЦИК заявления, что в случае избрания, они уволятся с работы, освободят занимаемые должности и пойдут работать депутатами в Госдуму. Такие заявления напишут и Шойгу, и Лавров, и Проценко, и губернаторы, возглавившие региональные списки… А после голосования и подведения итогов выбора, все они дружно отрекутся от своих письменных обязательств, и откажутся от депутатских мандатов. И Шойгу, и Лавров, и губернаторы…

Так уже было на всех предыдущих выборах депутатов Госдумы. Увы, проскочит эта липа и сейчас… Ну а чотакого ,чего заморачиваться, если народу нравится, когда его дурят?

Фотографии отсюда

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