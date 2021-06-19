 

Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление

19.06.2021, 17:38, Новости дня
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В первую пятерку «Единой России» вошли люди из совершенно разных сфер, поэтому список оказался мощным и сбалансированным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Она считает, что партия проведет активную избирательную кампанию и получит весомый результат на предстоящих выборах. Первая пятерка была озвучена Владимиром Путиным на проходящем предвыборном съезде «Единой России».

«Первая пятерка «Единой России» очень мощная. В ней оказались люди из совершенно разных сфер», – считает политолог Анна Федорова. 

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, отметила эксперт, символизирует стремление партии к инновациям, а уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова прекрасно владеет социальной проблематикой. «Возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко – символ борьбы с коронавирусом. И понятно, что политические тяжеловесы – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров – создают в целом мощную и сбалансированную первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму», – уверена Федорова.

По ее словам, появление первой пятерки в таком составе стало серьезным достижением для партии и соответствует лидирующей роли «Единой России» в избирательном процессе. 

Кроме того, по итогам завершившихся недавно праймериз можно сделать вывод о том, что в целом партия прошла процесс обновления. «Настоящее обновление – это не только появление пятерки лидеров, это изменения в избирательных списках. По итогам праймериз в партию пришло много новых людей. Более того, не будут баллотироваться порядка 30% действующих депутатов, то есть можно говорить о серьезном обновлении. Партия совершила немало кадровых перестановок», – подчеркивает политолог. 

Что касается прогноза на предстоящие выборы, которые были назначены на 19 сентября, то «Единая Россия» «наберет за 40%». «Партия находится в хорошей форме. Если текущие опросы дают ей около 35%, то во время избирательной кампании рейтинг подрастет естественным образом и можно ожидать 40-45%», – уверена эксперт.

Федорова отметила также прозвучавшее на съезде выступление президента. «Владимир Путин – основатель «Единой России» и ее неформальный лидер. ЕР всегда ориентируется на него и называет себя партией президента. Послание главы государства Федеральному Собранию лежит в основе программы партии. То есть «Единая Россия» связана с президентом очень тесно и озвученные Владимиром Путиным инициативы – неплохой импульс для партии», – подытожила Федорова. 

В субботу президент Владимир Путин предложил на съезде «Единой России» пятерку федерального списка ЕР. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – уверен президент.

В свою очередь председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».



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