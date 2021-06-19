 

Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса

19.06.2021, 17:38, Новости дня
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В Петербурге с 21 июня запрещают вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих в городе.

Новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно этому документу, с 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч.

«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» – до 1 000 человек», – говорится в документе.

Кроме того, власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих в городе до 15 августа.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», – говорится в сообщении властей города.

Городским вузам рекомендовано обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.

Ранее было заявлено, что коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%. Губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая.

Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Здесь ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.



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