На слово “длинношеее” в конце пришлось три е… Самые длинные и сложные слова в русском языке, их происхождение

Как известно, наш великий и могучий русский язык является весьма сложным даже для его носителей – и в плане грамматики, и в плане правописания. А если говорить об иностранцах, которые решили заняться его изучением, то для них существует масса подводных камней, с которыми им очень трудно разобраться. Одну из больших проблем для них составляют длинные слова. Жителям других стран зачастую непонятно ни их значение, ни то, как правильно писать их. Вот несколько показательных примеров.

“Длинношеее”

Это прилагательное “отличилось” тем, что на его конце находятся сразу три буквы “е”. Интересно, почему так произошло? Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к составу слова, заглянув в словарь, где мы видим:

корень – “длин”; суффикс – “н”; интерфикс (соединительный гласный звук) – “о”; корень – “ше”; окончание – “ее”.

То есть здесь три “е” нам дает причудливое сочетание корня и окончания. Происходит слово от двух лексем – прилагательного “длинный” и существительного “шея”.

Пример предложения: “Длинношеее животное жираф водится в Африке”.

“Облагодетельствованный”

Это страдательное причастие, обозначающее человека, которому бесплатно оказали какую-то значительную услугу.

Пример: “Мужик, облагодетельствованный барином, чувствовал к нему признательность”.

Длина обусловлена составом лексемы, имеющей целых четыре суффикса:

приставка – “о”; корень – “благ”; интерфикс – “о”; корень – “де”; суффиксы – “тель” – “ств” -“ова” – “нн”; окончание – “ый”.

Слово является устаревшим, но из обихода еще не вышло и сегодня имеет ироничный оттенок. Происходит от двух слов “благо” и “действовать”.

“Интерпретировать”

Значение этого глагола – “истолковывать”, “давать объяснение”, “трактовать”. Его состав:

корень – “интерпрет”; интерфикс – “ир”; суффикс – “ова”; глагольное окончание – “ть”.

Слово имеет латинское происхождение, будучи образованным от глагола interpretari, который переводится, как “объяснять”, “преводить”, “толковать”.

Пример: “Вы интерпретируете мое высказывание неверно”.

“Выгравированный”

Данное страдательное причастие пришло в русский язык из французского в XVIII веке и связано с искусством гравировки. Оно образовалось от существительного “гравер” (graveur), означающего мастера, занимающегося гравировкой. В составе слова:

приставка – “вы”; корень – “грав”; интерфикс – “ир”; суффиксы – “ова”-“нн”; окончание – “ый”.

Пример употребления: “Алина была очень довольна подарком в виде кольца с выгравированным на его внутренней стороне ее именем”.

“Усовершенствование”

Это сложное слово обозначает изменение, которое ведет к улучшению, к совершенству. Особую сложность для иностранцев при его произношении представляет сочетание сразу четырех согласных звуков – “нств”. А также у него длинный корень и три суффикса. Состав этого существительного следующий:

приставка – “у”; корень – “совершен”; суффиксы – “ств”-“ова”-“ни”; окончание – “е”.

Происхождение лексемы восходит к существительным “верх”, “вершина”, что говорит о высшей точке или степени достижения.

Пример: “Чтобы быть использованной в производстве, модель требует усовершенствования”.

“Предшествовавший”

Это причастие обозначает событие или действие, которое произошло раньше какого-то другого. В его составе три суффикса, как и в предыдущем слове:

приставка – “пред”; корень – “ше”; суффиксы – “ств”-“ова”-“вш”; окончание – “ий”.

Происходит от соединения приставки “пред” и существительного “шествие”.

Пример: “Три предшествовавших поражения не помешали команде одержать сегодня убедительную победу”.

“Покровительствовавший”

Причастие указывает на человека, который оказывал покровительство, то есть брал кого-то под свою защиту, прикрывал, способствовал его продвижению. Здесь длина слова также обусловлена большим количеством суффиксов, а еще длинным корнем:

корень – “покрови”; суффиксы – “тель”- “ств”- “ова”- “вш”; окончание – “ий”.

Образовано от существительного “покров”, означающего как верхний, наружный слой, так и защиту.

Пример: “В христианстве особо почитают Божью Матерь, всегда покровительствовавшую женщинам и защищавшую материнство”.

“Компрометирующий”

Это человек или материалы, которые вредят другому во мнении общества либо лица, позорящие его. Состав причастия следующий:

корень – “компромет”; интерфикс – “ир” суффикс -“ующ”; окончание – “ий”.

Этимология слова восходит к французскому compromettre, образовавшемуся от латинского глагола compromittere, что значит “бесславить”.

Пример: “В выступлении докладчика были представлены факты, компрометирующие его оппонента”.

“Воспользовавшийся”

Это слово представляет собой причастие, которое образовано от глагола “воспользоваться”, то есть обратить что-либо себе на пользу. Лексема состоит:

из приставки – “вос”; корня – “польз”; суффиксов – “ова”-“вш”; окончания – “ий”; постфикса – “ся”.

Образована от слова “польза”.

Пример употребления: “Игорь, воспользовавшийся помощью Интернета, быстро нашел нужную информацию для реферата по истории”.

“Беспрецедентный”

Это прилагательное пришло в русский язык из латинского. Там есть существительное præcedentum, образовавшееся от глагола præcedere, значение которого “предшествовать”, “идти впереди”. Присутствие приставки “бес” придает слову противоположный смысл, говоря о том, что такого раньше не было никогда. Состав слова:

приставка – “бес”; корень – “прецедент”; суффикс – “н”; окончание – “ый”.

Пример употребления: “В этом году наблюдался беспрецедентный рост доходности по акциям компании”.