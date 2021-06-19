Израиль победил COVID-19

В РФ вводятся новые эпидемиологические ограничения, а Израиль отменяет последние. В чем секрет его успеха?

В Израиле мало что напоминает о пандемии коронавируса. На улицах тут и там еще встречаются люди в защитных масках, но мало. Как правило, это те немногие, кто не привился. В основном, по медицинским причинам. Почти все больницы закрыли коронавирусные отделения — за ненадобностью. На пике их могло быть по три-четыре на госпиталь.

Израиль перенес три общенациональных карантина общей продолжительностью более четырех месяцев, а за соблюдением ограничений следили строго: за отсутствие маски или ее неправильное ношение штрафовали без сантиментов. Поймали — плати 500 шекелей (11 тысяч рублей).

Матчасть

По данным министерства здравоохранения Израиля, верным на утро 18 июня, в стране за сутки выявлены 25 новых инфицированных, или 0,1 процента от общего числа проверенных. Всего активными больными считаются 237 человек на 9,3 миллиона населения, состояние 23 пациентов тяжелое. Эпидемия унесла жизни 6427 человек.

Для сравнения, на пике эпидемии — в январе 2021 года — число выявленных инфицированных в сутки доходило до 10 тысяч человек, активных больных — 80 тысяч, пациентов в тяжелом и критическом состоянии — до тысячи. В один день могли умереть 70 человек.

Эти данные публикуются на официальном сайте минздрава. Они обновляются дважды в день. Все прозрачно, без обмана.

В маленькой демократической стране, где все друг друга знают, в условиях активного гражданского общества, злых независимых СМИ и интернета не спрячешь и иголку. В случае попытки подлога чиновники или врачи первыми сольют информацию прессе, и будет скандал. Потому власть предельно откровенна с народом, а статистике в целом можно верить.

Как все начиналось

На протяжении всей эпидемии Израиль на несколько шагов опережал многие страны. 9 марта 2020 года израильское руководство распорядилось ввести карантин для всех въезжающих в страну. 15 марта начался первый локдаун с закрытием кафе, ресторанов и торговых центров, учебных заведений, сокращением числа сотрудников на рабочих местах. Открытыми оставались магазины первой необходимости и аптеки.

На тот момент такие ограничения действовали в Китае и еще нескольких странах. Буквально через пару недель они будут введены уже повсюду.

С 12 апреля было закрыто небо для зарубежных рейсов. В дни праздника Песах в апреле карантин был ужесточен. В День независимости Израиля (14 мая) уже действовал тотальный комендантский час с жестким запретом выходить на улицу. Единственный раз в истории израильтяне наблюдали праздничный салют из окна дома. Для этого число мест запуска фейерверков было значительно увеличено. Сюрреалистическую картину всполохов на пустых улицах дополняли патрульные автомобили полиции, которые следили за тем, чтобы все сидели дома. А вместо праздничного концерта ездили автомобили с громкоговорителями, из которых звучала музыка.

Первый этап борьбы оказался эффективным: в апреле заболеваемость пошла на спад, и на правительство началось мощное давление, чтобы оно поскорее открыло экономику. Воодушевившись успехами, в Израиле совершили первую ошибку — начали снимать ограничения слишком рано. Тенденция спада заболеваемости скоро сменилась ростом.

Карантин в Израиле. Фото: Ariel Schalit / AP / TASS

Кредит доверия

Во время первого карантина доверие общества к власти было высоким, и в целом израильтяне соблюдали ограничения. Но первые трещины появились, когда слова руководства страны стали расходиться с действиями.

В Израиле Песах — праздник освобождения еврейского народа из египетского рабства — самый важный, наподобие Нового года в России. Принято собираться всей семьей за столом. Чтобы избежать распространения инфекции, в стране был ужесточен режим карантина.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что на этот раз праздник следует отмечать только в узком кругу семьи, то есть домочадцами. Посещать родителей, бабушек и дедушек категорически запрещено. Был введен запрет на удаление от дома более чем на 100 метров.

Затем в соцсетях появился ролик, в котором Нетаньяху празднует Песах с сыном Авнером, который живет отдельно от родителей. Канцелярия премьера объяснила, будто бы эти кадры были сняты заранее, и вообще — Авнер живет в соседнем доме. Но это никого не убедило.

Вскоре выяснилось, что и президент Реувен Ривлин нарушил правила, отпраздновав Песах с дочерью, ее мужем и внуками. Ривлин попросил за это прощения у израильтян в твиттере, пояснив, что после смерти супруги Нехамы дети много помогают ему. Но осадок остался.

Израиль первым в мире ввел второй карантин 18 сентября 2020 года после того, как возвращение детей в детские сады и школы подстегнуло рост заболеваемости. На этот раз израильтян было гораздо сложнее загнать по домам. Штрафовать за отказ от ношения маски и другие нарушения эпидемиологического режима стали чаще и жестче.

Политика

Эпидемия совпала с политическим кризисом, на нее пришлось два общенациональных выбора, это не могло не повлиять. Глава правительства Биньямин Нетаньяху, против которого выдвинуты обвинения в коррупции, надеялся сформировать такую коалицию, при помощи которой можно было бы провести закон о юридическом иммунитете. Премьер стал более зависим от политических союзников, среди которых — религиозные партии.

При этом

ультрарелигиозная публика больше всего пренебрегала эпидемиологическими правилами.

Из-за этого осенью эпидемия бушевала в основном в городах и кварталах с преимущественно верующим населением.

Эксперты минздрава рекомендовали Нетаньяху ввести карантин в «красных» населенных пунктах. Лидеры религиозных партий возмутились и заявили, что речь идет о дискриминации их электората. Премьер не стал ссориться с союзниками. Чтобы никому не было обидно, третий карантин был введен во всей стране.

Он совпал с проникновением в Израиль более агрессивного «британского штамма». Из-за него темпы заболеваемости долго не удавалось сбить.

В погоне за симпатиями избирателей Биньямин Нетаньяху пустился во все тяжкие. Ему был необходим подвиг, и коронавирусный кризис дал ему такую возможность. Почти каждый вечер он выступал с телеобращениями, делясь новостями с эпидемиологического фронта.

Нетаньяху развил кипучую деятельность. В страну были завезены защитные маски, тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ, дефицит которых возник во всем мире. На это была брошена служба внешней разведки «Моссад».

Контейнер с вакциной Pfizer. Фото: NurPhoto / Getty

Когда появились первые вакцины, Биньямин Нетаньяху лично уговаривал руководство Pfizer и Moderna, чтобы те использовали Израиль в качестве тестовой площадки для вакцинации. Маленькая страна с эффективной системой здравоохранения действительно подходила для этого больше всего.

По словам гендиректора Pfizer Альберта Бурлы,

Нетаньяху был просто одержим получением вакцины. Он звонил Бурле более 30 раз, даже ночью, но добился своего. Израиль получил препарат Pfizer одним из первых.

Спасение

Массовая вакцинация началась 27декабря 2020 года. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн в прямом эфире сделали прививку первыми, подавая личный пример. За ними последовали другие министры.

Так как число доз препарата поначалу было ограниченным, предпочтение дали пожилым людям и медицинским работникам. Затем, по мере поступления вакцин, расширялось число получателей.

Минздрав и больничные кассы открыто публиковали статистику и результаты исследований. В целом общество положительно отнеслось к этой кампании, недоверчивыми оказались лишь три группы населения: религиозные, арабы и русскоязычные пенсионеры.

В домах престарелых до сих пор встречаются бабушки и дедушки, ждущие Sputnik V, потому что по телевизору сказали, что она хорошая. При этом Израиль, хотя и дипломатично приобрел партию российского препарата, так и не стал его использовать. В нем на тот момент уже не было необходимости, так как было заказано слишком много доз американского. Его передали Сирии и Палестинской автономии.

Темпы вакцинации по странам. Израиль — в лидерах. Дата-отдел «Новой газеты»

Сейчас в Израиле привиться может каждый желающий в возрасте 12 лет и старше. По состоянию на 18 июня, в стране сделали обе прививки около 76% населения старше 16 лет. Первую прививку — более 80% взрослого населения.

Это драматически повлияло на уровень заболеваемости. Все населенные пункты Израиля — «зеленые», страна осторожно открывается для внешнего туризма. 15 июня было отменено последнее коронавирусное ограничение внутри страны — ношение защитной маски в помещении.

Чиновники минздрава предупреждают, что эпидемия не завершилась. В мире она еще бушует. Также могут возникнуть штаммы, резистентные к вакцине. Поэтому единственное требование, которое осталось в силе, — карантин для въезжающих в Израиль. Чтобы отсеять тех, кто инфицирован.

Роман Янушевский

— специально для «Новой», Тель-Авив

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