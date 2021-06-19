Чихать нет сил: Медики подсказали аллергикам, как защитить себя в сезон поллиноза

Медики, объясняя, что определённые продукты усугубляют реакцию на пыльцу, подсказали аллергикам, как защитить себя в сезон поллиноза. Главное – это контролировать метаболизм.

Отечественные врачи объясняют, что поллиноз, который наблюдается весной и летом, опасен. В этот период все люди контактируют с пыльцой деревьев, у некоторых иммунитет даёт ответную реакцию: появляется аллергия. Она бывает пищевой, возникающей при контакте с аллергеном (атопический дерматит), дыхательной и перекрёстной (в период цветения у тех, кто не переносит пыльцу, аллергический приступ стартует именно при употреблении определённого продукта).

Иммунная система человека находится в кишечнике, поэтому и работать нужно с микробиомом, то есть, с группой микроорганизмов. Перекрёстная аллергия появляется из-за несбалансированного питания, неправильного образа жизни и при слабом иммунитете, когда с пищей и воздухом в организм проникает белок, расцениваемый иммунной системой как опасный элемент. Тогда она начинает вырабатывать защитные антитела, что вызывает чихание, насморк, зуд в носу и покраснение глаз.

Медики рекомендуют для уменьшения симптомов аллергии контролировать свой метаболизм при помощи овощей и фруктов, содержащих клетчатку, а вот от фастфуда, сахара, мучных изделий и алкоголя лучше отказаться, поскольку они вызывают воспалительные реакции в организме, а это усложняет аллергическую реакцию. Также нужно пить много воды (не менее двух литров в день), это поможет организму избавиться от интоксикации, а ещё необходимо избегать стрессовых ситуаций. Однако самое главное – это убрать из рациона продукты, в которых содержатся аллергены с идентичным генетическим материалом, то есть, белком.

К примеру, если у человека аллергия на цветение амброзии и полыни, то организм негативно реагирует на сельдерей, огурцы, дыню, специи и бананы. Если возникает ответная реакция на цветение берёзы и ольхи – нельзя употреблять в пищу яблоки, персики, морковь, сою, арахис, поскольку в этих продуктах содержится белок, по своей структуре похожий на берёзовую пыльцу.

К слову, у тех, кто страдает аллергией на домашнюю пыль, в рационе не должно быть морепродуктов. Реакция на них возникает из-за того, что пылевые клещи и ракообразные представляют собой один тип членистоногих, а поэтому в них содержатся идентичные белки.

Эксперты отмечают, что во время цветения растений у аллергиков снижается иммунитет, а это в условиях коронавирусной пандемии чревато проникновением SARS-COV-2 в организм. Людям, страдающим поллинозом, рекомендовано с особым вниманием относиться к своему здоровью.

В первую очередь необходимо при выходе на улицу использовать маски, солнцезащитные очки и закрывающую кожные покровы одежду, а по возвращению домой сразу принять душ и переодеться. Также нужно промыть глаза, нос и ротовую полость. Если появилась негативная реакция организма на цветение какого-либо растения, то стоит незамедлительно обратиться к профильному специалисту. В медицинском учреждении проведут обследование на аллергены, которые вызывают реакцию, только после этого врач выпишет лекарства и расскажет, как облегчить состояние больного.

Источник: www.championat.com