 

Дочь Маши Распутиной хотела завоевать сердце Тимати на “Холостяке”

19.06.2021, 17:14, Разное
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Дочь известной российской певицы Маши Распутиной хотела завоевать сердце рэпера Тимати на романтическом проекте «Холостяк». Мария Захарова хотела отправить анкету для прохождения кастинга, но потом из-за учебы изменила свое решение.
Недавно дочь Распутиной на одной из вечеринок в Москве познакомилась с участницами реалити «Холостяк», в том числе с Екатериной Сафаровой. Именно последней рэпер Тимати в финале шоу подарил кольцо. С девушками из проекта «Холостяк» дочь Распутиной сразу же подружилась. Сафарова и Вейгель много рассказывали о реалити. Мария Захарова не стала проходить кастинг, поскольку не хотела пропускать лекции и семинарские занятия в ВУЗе.

Не исключается, что от участия Мария Захаровой в проекте ее отговорила звездная мать. Напомним, что артистка родила дочь от продюсера Виктора Захарова. Девушка получает высшее образование в МГИМО.

Напомним, что отношения рэпера Тимати и модели из Испании Екатерины Сафаровой продолжаются и после проекта. Недавно пара впервые вышла в свет, появившись в элегантных образах на премии «МУЗ-Тв».

Источник: www.kp.ru



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