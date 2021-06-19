Дочь Маши Распутиной хотела завоевать сердце Тимати на “Холостяке”

Дочь известной российской певицы Маши Распутиной хотела завоевать сердце рэпера Тимати на романтическом проекте «Холостяк». Мария Захарова хотела отправить анкету для прохождения кастинга, но потом из-за учебы изменила свое решение.

Недавно дочь Распутиной на одной из вечеринок в Москве познакомилась с участницами реалити «Холостяк», в том числе с Екатериной Сафаровой. Именно последней рэпер Тимати в финале шоу подарил кольцо. С девушками из проекта «Холостяк» дочь Распутиной сразу же подружилась. Сафарова и Вейгель много рассказывали о реалити. Мария Захарова не стала проходить кастинг, поскольку не хотела пропускать лекции и семинарские занятия в ВУЗе.

Не исключается, что от участия Мария Захаровой в проекте ее отговорила звездная мать. Напомним, что артистка родила дочь от продюсера Виктора Захарова. Девушка получает высшее образование в МГИМО.

Напомним, что отношения рэпера Тимати и модели из Испании Екатерины Сафаровой продолжаются и после проекта. Недавно пара впервые вышла в свет, появившись в элегантных образах на премии «МУЗ-Тв».

Источник: www.kp.ru