Таран прокомментировал информацию о “заморозке” военной помощи США: РФ ведет войну против нас на всех фронтах

Его заявление приводит сайт Минобороны.

В ведомстве назвали сообщение в СМИ фейком, Таран – российской провокацией.

“Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном. […] Неудивительно, когда так называемые СМИ государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, которые относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации”, – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что ведомство тесно сотрудничает с американскими партнерами.

“В течение января – марта 2021 года Министерство обороны во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу по оценке состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы, в начале апреля 2021 Министерство обороны Украины подготовило и передало министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США”, – рассказал Таран.

О заморозке военной помощи США Украине писали 18 июня американские издания Politico и The Washington Post. Спикер Белого дома Джен Псаки назвала сообщения их источников нонсенсом

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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