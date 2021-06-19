Кулеба обсудил с главой МИД Грузии признание свидетельств о вакцинации от COVID-19

“Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение”, – сказано в сообщении.

Главы МИД обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе и подчеркнули важность перевода в практическую плоскость решения Бухарестского саммита 2008 года о получении Украины и Грузии членства в Альянсе.

Собеседники также констатировали наличие общих угроз в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

Контекст:

Кулеба 26 марта сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

5 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина договорилась о признании бумажных COVID-сертификатов с Венгрией, Молдовой и Грузией. Также, по его словам, такое соглашение готова заключить Турция.

По состоянию на 19 июня в Украине первую дозу вакцины получило более 2 млн человек, завершили вакцинацию почти 356 тыс.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Эти препараты одобрены ВОЗ для экстренного применения.

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