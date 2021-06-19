 

Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм коронавируса

19.06.2021, 17:04, Разное
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Главный санитарный врач России Анна Попова считает, что причиной неутешительной статистики является низкий уровень вакцинации населения и пренебрежение граждан мерами эпидемиологической безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил согласие Кремля с позицией Поповой, добавив, что не следует забывать и о коварстве самого COVID-19.

Однако вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у подавляющего большинства заболевших был выявлен индийский штамм коронавируса. Эта версия вируса отличается от первоначального китайского варианта особой агрессивностью.

Впервые он был обнаружен в октябре прошлого года в индийском штате Махараштра. Уже тогда специалисты призывали обратить на него особое внимание, однако мутация быстро распространилась за пределы страны, атаковав в начале 2021 года Великобританию и США, а затем “разлетелась” по всему миру. Эксперты выяснили, что в новой версии SARS-CoV-2 были две мутации, которые позволяли ему лучше проникать в клетки человеческого организма.

В настоящее время известно, что индийский штамм, называемый также дельта-коронавирусом, развивается в организме в пределах пяти дней, в то время как инкубационный период уханьского штамма мог составлять до двух недель. Кроме того, он вытесняет другие версии ковида и обладает устойчивостью к прежним методам лечения. Однако наибольшая опасность “дельты” кроется в том, что она может провоцировать тяжёлое течение болезни, гораздо более заразна и быстро распространяется, а для защиты от неё требуется в два раза больше антител.

Симптомами индийского штамма являются кашель, насморк, боли в голове и горле, а также лихорадка. Но несмотря на все эти пугающие особенности, “дельта” остаётся столь же уязвимой для вакцин, как и её предшественники.



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