Зачем открыли Турцию – Личное мнение

За последние два дня меня привлекли две новости. Первая — позавчера объявили, что все курорты Краснодарского края и Крыма забронированы. Вторая — вчера тётя Таня Голикова открыла со вторника, 22 июня, Турцию.

Путешественница из Одинцово показала, как сейчас выглядят сейчас пляжи Анапы. Посмотрите и вы:

https://t.me/lenamiro/9037

Видео: Телеграм

Девушка удивляется: в самом Одинцово оцепили всё, не пускают на детские площадки, а в Анапе, тем временем, вот такое.

Где логика?

Не пытайтесь найти логику там, где её нет. В Одинцово отдыхающие привезут коронавирус из Анапы и нужно, чтобы они там никого не заразили на детской площадке.

С другой стороны, какое нам всем дело до той Анапы и Одинцово? Турцию открыли!

Наполняемость турецких отелей сегодня не превышает и трети. Персонал вакцинирован, стоит с караваем и ждёт гостей. Анаматоры — с усами, как у Баликбея. Алкоголь — стынет в холодильничках. Новые лежаки и зонтики так и манят.



Привет, Турция! Привет Наталья Петровна! Фото: Соцсети

А на наших курортах — если их можно назвать таким словом — сами видите что.



Прелести Анапы. Фото: Соцсети

Отдыхающие, хлебнувшие водички и гостеприимства в Сочи в прошлом году, бронировали Турцию чуть ли не с января. Перед майскими всех «обрадовали» — закрыли перелёты.

Люди, потеряв деньги, ломанулись в Анапу и прочие курорты с сервисом из 60-х. Всё забили, отдали деньги, сидят и ждут теперь то, что едва ли можно назвать словом отдых.

И тут — вот вам и Турция, дорогие россияне.

Я сразу всем говорила: не нужно лезть в Сочи. Подождите. Даже если её не откроют, лучше посидеть дома.

Выдержанные и оттого умные граждане так и сделали. И не прогадали. Если достаточно посидеть на детской площадке в Одинцово, можно дождаться и рейса в Турцию. А те, у кого шило в одном месте, могут теперь рассказать, как прекрасен Красножарский край и не менее жаркий Крым, где затопило Ялту.

Ну, что — пакуете трусики и ждёте встречи с Малкочаглу?

—