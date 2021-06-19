 

Умер актер Феликс Ростоцкий

19.06.2021, 16:40, Новости дня
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Советский и российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73-м году жизни, причина смерти не сообщается.

«14 июня 2021 года ушел из жизни Феликс Ростоцкий.  Феликс Ростоцкий – племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам…», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..». А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий», – сообщается на Facebook-странице Фонда Ростоцких.

Ростоцкий сыграл в фильмах «Кольцо Альманзора», «Чужая игра», «Русский счет» и «Амапола». В фильме «Семнадцать мгновений весны» Ростоцкий раскладывал спички за Штирлица – именно его рука появилась в кадре. А все из-за татуировки на руке Вячеслава Тихонова.



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