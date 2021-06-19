 

Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы

19.06.2021, 16:40, Новости дня
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В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС.

Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, информирует РИА «Новости».

Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию.

Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя».

Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России».



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