Нос, каблук, бант: что выбрать для себя из трендовых туфель на весну-лето

Во время самоизоляции все мы привыкли к удобной одежде и обуви, но пришла весна, ограничения постепенно снимаются, и кроме комфорта хочется выглядеть женственно и красиво. О самой стильной обуви весенне-летнего сезона 2021 года мы расскажем в этом обзоре.

Туфли с цепями

Коллекции известных брендов уже не первый сезон украшают такие модели. Нынешней весной интересные пары продемонстрировали Givenchy, Versace и Victoria Beckham.

Белые туфли с массивными цепочками появились в коллекции Виктории Бекхэм, модели с шипами и элегантными цепочками показал Мэттью Уильямс, а пары на высокой платформе с массивными звеньями предложила Донателла Версаче. Туфли с цепями одинаково стильно смотрятся как с кожаными брюками или с модными джинсами, так и с нарядным платьем.

Элегантные лодочки

Вечная классика – элегантные туфли-лодочки. Остроносые модели на изящном тонком каблуке давно завоевали популярность модниц всего мира и заняли почетное место в коллекциях знаменитых дизайнеров.

Этой весной обратите внимание на туфли с открытой пяткой и ПВХ-вставками от Alexandre Vauthier, женственную модель голубого оттенка показал бренд Giorgio Armani, а эффектные лакированные туфли продемонстрировал Versace. Модели представлены не только пастельных оттенков, но и ярких цветов.

Туфли с тонкими ремешками

Еще один модный тренд этого сезона – туфли с многочисленными тонкими ремешками. Взглянув на модели из коллекции Chanel, вы не сможете их забыть. Туфли на высоком каблуке и модели с квадратными каблуками и открытой пяткой показала в новом сезоне Виржини Виар.

Salvatore Ferrgamo продемонстрировали повседневные кожаные туфли, а ставку на вечернюю серебристую модель, подобную туфелькам Золушки, сделали Miu Miu.

Квадратный носок возвращается

Дизайнерам не дают покоя мотивы 90-х годов. За топами на тонких бретельках, спортивными брюками, бейсболками и сумками-багетами бренды снова вводят в моду туфли с квадратным носком.

Белоснежной паре, идеально вписавшейся в летний деловой гардероб, признались в любви Drome, туфли с открытой пяткой и ремешками вокруг лодыжек показали дизайнеры Coperni.

Туфли с миниатюрными каблучками

Остроносые туфли с крошечными каблуками-рюмочками высотой до 5 см стали популярными благодаря Одри Хепберн. После выхода на экраны фильмов с ее участием многие модницы стали мечтать о паре туфель как у легендарной актрисы.

В нынешнем сезоне изысканные и элегантные туфли с каблуками kitten стали объектом обожания современных дизайнеров. Массивными шипами украсили их Valentino, Prada объединили элегантность и спортивный шик в своих моделях, а в Giorgio Armani предложили атласные вечерние лодочки.

Туфли на платформе

В этом сезоне дизайнеры подумали и о миниатюрных девушках, которым добавление несколько сантиметров к росту не помешает. Для этого просто необходимо купить туфли на высокой платформе.

Повседневные варианты включили в свои коллекции Altuzarra и Ulla Johnson. Дизайнеры этих брендов предложили модницам босоножки с закрытым мыском, различными лентами и ремешками вокруг лодыжек. Подобная обувь идеально подойдет к брючным костюмам изо льна и платьям, выполненным в богемном стиле. Для вечернего выхода в Erdem разработали туфли на высокой платформе из атласа с открытым носком.

Ремешки на щиколотках

Этой весной отличительным элементом модных туфель являются ремешки на щиколотках. Не секрет, что подобная модель визуально укорачивает силуэт, но дизайнеры предлагают в этом сезоне делать ставку на комфорт.

Такие модели с ремешками на щиколотках из коллекции Max Mara выглядят очень элегантно. Бренд представил модель с острым носком и тонкими ремешками вокруг лодыжки в несколько слоев. Ports 1961 предложил красивые золотистые пары.

Слингбэки

Туфли с открытой пяткой, которые получили название «слингбэки», этой весной занимают лидирующие позиции в модных рейтингах. Эту культовую модель очень любила принцесса Диана, но этой весной туфли такого фасона обрели новый дизайн.

Модели с металлическим носком продемонстрировали дизайнеры Saint Laurent, Лодочки со спортивным нейлоновым язычком показала Prada, ставку на модель, усыпанную фигурной цветочной лепкой сделали в Valentino.