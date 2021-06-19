Долина о творчестве Моргенштерна: «Прослушала – стало не по себе»

Известная российская певица Лариса Долина высказалась о творчестве рэпера Моргенштерна. Она сказала, что после прослушивания композиций данного артиста ей стало не по себе.

Эта тема была затронута в рамках шоу «Все к лучшему», которое выходит в эфир «Русского радио». Ведущая Юлия Барановская спросила, что Лариса Долина думает о творчестве Моргенштерна. Артистка заявила, что этого исполнителя никогда бы не стала слушать. Ее сразу смутил мат, присутствующий в песнях, а этого знаменитость не приемлет.

Долине философски относится к тому, что творчество рэпера Моргенштерна кому-то приходится по душе. Ей же нравятся совершенно другие исполнители. В своем автомобиле Лариса Александровна слушает «Радио Jazz».

Недавно на премии канала «Муз-ТВ» Моргенштерн устроил скандал. Ему не понравился тот факт, что лучшим исполнителем назвали Артура Пирожкова, а не его.

Источник: teleprogramma.pro