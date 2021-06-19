 

Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву

19.06.2021, 16:14, Новости дня
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“После важного саммита с нетерпением жду своего скорого возвращения в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США в России в работе над реализацией политических директив Байдена, обозначенных в Женеве, включая стратегическую стабильность, права человека и выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией”, – отметил Салливан.

AmbSullivan: “After an important summit, I look forward to returning to Moscow soon to lead the strong team @USEmbRu as we implement #POTUS Biden’s policy directives outlined in Geneva, including strategic stability, #humanrights, a stable & predictable relationship w/ #Russia.”

— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 19, 2021

Контекст:

Возвращение послов США и РФ Салливана и Анатолия Антонова на работу в свои дипломатические миссии “в ближайшее время” анонсировал Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом. “Когда конкретно – завтра, послезавтра – вопрос чисто технического характера”, – отмечал он.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена ABC News, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. В день выхода материала МИД России вызвал своего посла Антонова в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

16 апреля глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что помощник Путина Юрий Ушаков после введения Соединенными Штатами нового пакета санкций порекомендовал послу США Салливану поехать в свою столицу и “провести там подробные, серьезные консультации”. Посол, по информации Axios, сначала отказывался уезжать.

20 апреля Госдеп сообщил об отъезде Салливана из России “на несколько недель”.

На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве глава Кремля сказал, что его устроили объяснения Байдена, почему он считает Путина убийцей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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