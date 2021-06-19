Фигурант дела Шеремета Дугарь пришла в Офис президента Украины. СМИ пишут о ее встрече с Ермаком

По информации источников издания “Телеграф”, Дугарь должна встретиться непосредственно с Ермаком. На вопросы журналистов Дугарь и ее адвокаты не ответили.

Заривная уточнила, что Дугарь пришла встречаться не с главой ОП.

“Возможно, он [Ермак] и зайдет на эту встречу, но она пришла не к нему. К кому именно – скоро будет официальный комментарий”, – пояснила она.

В то же время собеседник “Цензор.НЕТ” в ОП рассказал, что Ермак проводит встречу с Дугарь и ее адвокатами, она началась в 15.00.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.

Зеленский сказал, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было “спасибо”. Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать. Дугарь подтвердила факт прямой переписки с президентом Украины.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

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