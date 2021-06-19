Мишина отпраздновала день рождения в Крыму с Эллертом

Вместе с Ксенией в Крым отправился ее возлюбленный, сценарист студии “Квартал 95” и ведущий Александр Эллерт. Мишина также опубликовала видео из Балаклавы (район на юге Севастополя).

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

“Как же круто очутиться в родном городе с любимой подружкой, любименьким мужчиной, который там бегает, что-то там фотографирует”, – говорит Мишина на видео.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

В отдельном посте Мишина поблагодарила всех за поздравление и опубликовала фото с Эллертом, мамой и сыном Платоном.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

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