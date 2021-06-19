 

Путин предложил пятерку лидеров избирательного списка “Единой России”

19.06.2021, 16:06, Разное
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В ходе своего выступления на съезде глава государства предложил включить в федеральную часть партийного списка кандидатов на думских выборах министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, а также уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву.

По словам Путина, в первой пятерке следует быть как опытным политикам, так и новичкам. Кандидаты должны представлять наиболее важные направления развития страны, считает глава государства.

Президент выразил уверенность, что “Единая Россия” задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах. “Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, – сказал он.

Глава государства отметил, что не сомневается в возможности “Единой России” добиться победы. “Но это не самоцель, это – доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность”, – добавил Путин.

Владимир Путин в четверг, 17 июня, подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу. Голосование пройдет три дня – с 17 по 19 сентября. Это позволит снизить риски заражения коронавирусом.

Одновременно с думской кампанией состоятся региональные и муниципальные выборы. Граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.



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