 

В Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация от COVID-19

19.06.2021, 16:06, Разное
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С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, особенно этот запрос актуален среди москвичей, сделавших прививку еще осенью или зимой. В условиях роста числа заражений среди россиян многие граждане стремятся усилить свою защиту, привившись еще раз.

Ракова призналась, что сама прошла повторную вакцинацию от коронавируса. Кроме того, необходимость ревакцинации была озвучена на федеральном уровне буквально накануне: россиянам следует пройти повторную вакцинацию от коронавируса уже через полгода после получения первой прививки. Вице-мэр заверила москвичей, что такая возможность будет открыта в пунктах вакцинации в ближайшее время.

Кроме того, в беседе с ТАСС Ракова заявила, что власти Москвы призывают жителей столицы проходить вакцинацию от коронавируса, независимо от уровня антител в крови. По ее словам, в перечне медицинских противопоказаний для прививки не значится наличие антител. При этом сейчас все большие обороты набирает распространение индийского штамма COVID-19, заболеваемость растет. Поэтому медики уверены, что проходить вакцинацию от коронавируса необходимо без оглядки на уровень антител. Вице-мэр подчеркнула, что человек, который думает, что наличие антител может обезопасить его, подвергает риску свое здоровье.



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