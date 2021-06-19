Куда летела телега с крыльями? – Личное мнение

Вчера в Кемеровской области упал самолёт. Ну, как — самолёт? Лично я вижу в нём телегу с крыльями — это малая авиация называется.

Погибли 7 человек. Многие ещё в реанимации.



Фото: Соцсети

Телега с крыльями пыталась взлететь. Это было бы очень смешно, если бы попытка не закончилась такой огромной трагедией.

Куда летела телега с крыльями?

А это был тренировочный полёт для местных парашютистов. Погрузились, хотели взлеть, чтобы прыгнуть зачем-то вниз, но отказал двигатель, самолёт еле поднялся, потом задел деревья и рухнул.

У меня принципиальный вопрос: у нас чего тут — война?

Нахрена вообще парашютисты эти? Зачем они летают? Почему они летают над головами, домами, предприятиями?

«При крушении Л-410 пострадал кузбасский миллиардер Тимур Франк — его госпитализировали.

Член совета директоров “Разреза Кузнецкий Южный” находился в самолёте, который разбился у аэродрома “Танай”. Пассажиры собирались прыгать с парашютом вместе с инструкторами, но из-за отказа двигателя пилоты пошли на жёсткую посадку. Всего погибло четыре человека и 15 пострадало».

Кто вообще следит за техническим состоянием малой авиации? Кто проверяет пилотов и технику?

Есть ли гарантия того, что всё находится на уровне хотя бы гражданской пассажирской авиации?

Впрочем, чего это я задаю такие наивные вопросы. Я же вижу своими глазами телегу с крыльями, а не самолёт.

Но вот чего не вижу — внятной цели вот этих вот местечковых полётов с парашютистами. Они погибли, им не сиделось дома.

Жалко людей? Жалко. Хотя, если подумать, подобная телега может упасть на ваш дом и хоронить тогда будут вас — из-за чьей-то тяги полетать с парашютом.

Следует ли запретить малую авиацию? Ответ, по-моему, очевиден.

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