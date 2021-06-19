Биоданные более миллиона вакцинированных россиян утекли в сеть после ошибки в программном обеспечении производителя чипов

База вакцинированных россиян с их биометрическими данными утекла в сеть, сообщило издание Meduza со ссылкой на пост анонимного пользователя одного из форумов.

Отмечается, что утечка затронула около 1,3 миллиона человек. В открытом доступе оказались их ФИО, отпечатки пальцев, рост, вес, температура тела, количество антител, артериальное давление и различные показатели сердечного ритма с момента ввода первой дозы вакцины. Причиной такой масштабной утечки эксперты считают ошибки в программном обеспечении чипа, которые допущены по причине халатности разработчиков сервиса.

В НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи ничего не слышали про утечку биоданных.

– Нам ничего не известно про какие-то так называемые утечки данных у привитых нашей вакциной граждан. В случае утечки газа обращаются не к нам, а по номеру газовой службы. С другими видами утечек, увы, мы не можем помочь. У нас самая лучшая вакцина, количество антител у всех в норме, а заражаются Covid после вакцины единицы, вот даже могу вспомнить последнего, Махов Всеволод, и то вторую дозу вакцины он получил 13 января в 18:00. Т.е. переболел в лёгкой форме коронавирусом лишь спустя полгода, — отметил специалист.

На вопрос о защите персональных данных привитых Спутником V россиян представитель центра Гамалеи отказался отвечать сославшись на занятость.

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