 

Китаец, излеченный от гомосексуализма благодаря технологии 5G, стал отцом

19.06.2021, 18:00, Разное
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Солист балета Пекинского оперного театра Ван Тонг, который в 2020 году с помощью технологии 5G избавился от гомосексуализма, стал отцом.

Китаец, излеченный от гомосексуализма благодаря технологии 5G, стал отцом– Я от всей души хочу поблагодарить разработчиков этой уникальной методики и врачей, которые сумели вернуть мне все радости гетеросексуальной жизни. Более десяти лет я был подвержен мужеложству и даже не мог мечтать, чтобы у меня появились дети. Я убеждён, что использование 5G в лечении гомосексуализма – это грандиозный прорыв в медицине. Это сопоставимо с изобретением рентгена и открытием пенициллина. Надеюсь, скоро новая технология поможет избавиться от этого тяжкого недуга миллионам больных. Сейчас я держу в руках своего сына и понимаю, что благодаря прогрессу такие страшные болезни как оспа, чума и гомосексуализм ему больше не грозят, – заявил Ван Тонг.

По данным министерства здравоохранения КНР, в 2020 году более трёх миллионов китайских гомосексуалистов добровольно прошли процедуру облучения 5G. Все они избавились от пагубного пристрастия практически моментально, при этом никаких побочных действий зафиксировано не было.

О включении Ван Тонга в свои ряды сообщила Компартия Китая, сообщает «Жэньминь жибао».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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