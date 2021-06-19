 

Медведев призвал упростить процедуру подтверждения инвалидности

19.06.2021, 15:42, Новости дня
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Освидетельствование на инвалидность не должно требовать личного присутствия человека, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии.

«Еще одна задача – добиться, чтобы очень значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе, ну минимум 2 млн, были организованы в заочной форме. Об этом говорят и об этом просят. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости», – цитирует председателя партии ТАСС.

Он подчеркнул, что это «просто вопрос элементарного гуманизма».

Напомним, в РФ с апреля из-за распространения коронавируса инвалидность оформляется в режиме онлайн, а также действует автоматическое продление прежде установленной инвалидности.



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