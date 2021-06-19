На Ставрополье задержали организатора «групп смерти»

Подозреваемый в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области задержан в Ставропольском крае, сообщили в СК.

«Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Отмечается, что на данный момент следователями установлено два подростка, состоявших в «группах смерти», которые, «выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области».

Ему уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Следственно-оперативная группа провела серию обысков в 10 регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей.

Ранее Владимир Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах».

Президент также выступил за ужесточение ответственности организаторов суицидальных и иных деструктивных групп в соцсетях, отметив, что уже поднимал эту тему на совещании Совбеза России.

Летом 2019 года в Петербурге был вынесен первый приговор за вовлечение подростков в «группы смерти» в соцсетях.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об игре для подростков «Синий кит» и «группах смерти» в соцсетях, а также о том, как они стали проверкой для государства и общества в России.