Свидетель рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе

После крушения самолета учебного самолета L-410 со спортсменами-парашютистами в Кузбассе потерпевшие находились в шоковом состоянии, сообщила свидетельница авиакатастрофы Надежда Пунева.

«Это страшно было. Первое, что мы увидели, когда приехали – это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали. Мы сразу подбежали, чтобы оказать помощь тем, кому ее еще можно было оказать», – рассказала собеседница Пятому каналу.

По ее словам, парашютисты были разброшены вокруг самолета, те, кому удалось выжить, ходили из стороны в сторону и плохо понимали, что происходит.

«Один из них сильно стонал, было видно, что он в тяжелом состоянии, возможно, позвоночник был сломан», – добавила свидетельница.

В субботу утром в результате крушения в районе аэродрома Танай в Кузбассе самолета Le L-410 с парашютистами погибли, по предварительным данным, четыре человека. Такие данные привели власти региона. Там уточнили, что «погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести)».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему эта авиакатастрофа вызывает много вопросов.