С чем носить летние топы и блузки с V-образным вырезом: примеры стильных образов

Этим летом в тренде топы и блузки с V-образным вырезом. С ними можно создать превосходный летний образ в любом стиле – от спортивного до повседневного, от официального до непринужденного. Модели топов и блузок могут быть какими угодно – свободными и приталенными, с пуговицами и в виде накидки, укороченными и длинными, с оборками и драпировками и т. д.

С чем носить

Топы и блузки без рукавов можно сочетать с рваными джинсами (свободными и скинни), брюками-кюлотами и льняными палаццо, джинсовыми шортами, юбками до колен или макси с цветочным рисунком.

Летние образы

Вот несколько удачных образов, которые актуальны летом 2021 года.

На главном фото классический образ – белая блузка без рукавов с потрепанными джинсами, черными туфлями на каблуках и черной сумкой на цепочке.

Удлиненный черный топ с драпировкой идеально смотрится с рваными джинсами и черными туфлями на каблуках. Дополняют образ солнцезащитные очки и кожаная сумка.

Лаконичный темный топ свободного кроя гармонично смотрится с полосатыми брюками-кюлотами, черными босоножками с ремешками на высоком каблуке и большой черной сумкой.

Очаровательный черный топ в бельевом стиле на тонких бретелях идеально подходит к белым брюкам-кюлотам. Завершают образ босоножки с ремешками вокруг щиколотки и маленькая серая сумка.

Великолепный образ можно создать с нежным топом с запахом и драпировкой, белыми узкими брюками, бежевыми лодочками на высоком каблуке и розовой сумкой.

Беспроигрышный вариант – черный топ, белые прямые брюки и черные босоножки на шнуровке.

Не менее эффектные образы получаются с джинсовыми шортами и юбками с цветочным рисунком.

Невероятно притягательный комплект получается из коротких джинсовых шортов, белого топа, длинного черного жилета и бежевых босоножек на платформе. Дополняет образ коричневая сумка и большие солнцезащитные очки.

Отлично смотрится с синими джинсовыми шортами с отворотами белый топ из хлопчатобумажной ткани на пуговицах и с пояском в кулиске. Сделать образ законченным помогают сандалии на плоской подошве и соломенная сумка.

К темно-бордовому топу идеально подойдет юбка до колена с цветочным принтом, замшевые туфли марсала и серая сумка.

Облегающий бежевый топ потрясающе смотрится с длинной юбкой в сборку в мелкий цветочек. Завершают образ голубые туфли с открытым носом на каблуках и нежно-розовый клатч.