Советский чайник уже никогда не поставят на плиту: его пристроили у раковины, а вместо воды кладут вилки (фото)

Разбирая кладовку или, к примеру, чердак на даче, можно найти вещи, которые отлично подходят для создания красивых и креативных вещей для дома. К примеру, не стоит считать хламом и выкидывать старый советский, покрытый ржавым налетом чайник. Этот предмет может пригодиться для создания симпатичной подставки для кухонных принадлежностей и чайных сервизов.

Что понадобится

Для изготовления такой необычной подставки будут нужны:

старый чайник;губка, металлическая терка для посуды;средство для снятия налета с посуды;дешевые крючочки;краска.

Краску лучше всего брать аэрозольную. При распылении такая краска ложится на металл очень ровно и аккуратно. Но при желании для окрашивания можно использовать и кисточку. Единственное — кисть нужно подбирать очень густую с недлинным мягким ворсом.

Самый лучший вариант краски для чайника — акриловая по металлу на водной основе. Такое покрытие в последующем прослужит дольше. К тому же краска этой разновидности совершенно не боится воды. Готовый чайник же мы будем ставить на кухне рядом с раковиной. Еще одним плюсом акриловой краски является отсутствие резкого запаха.

Средство для снятия налета с посуды сегодня можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Но, если такой бытовой химии дома не окажется, можно использовать и обычное средство для мытья посуды в комплексе с металлической теркой.

Подготовка чайника

Прежде чем приступать к окрашиванию, чайник, конечно, нужно тщательно подготовить. Замочите его в средстве для снятия налета, а затем промойте и зачистите теркой. Налета на чайнике остаться не должно. Иначе на его покрытии в последующем обязательно появятся сколы.

Окрашивание

Промытый и освобожденный от налета чайник тщательно просушите. При желании металл можно предварительно загрунтовать. Грунтовку в этом случае также следует использовать акриловую, предназначенную для металла.

Но этот шаг можно и пропустить. В принципе, ничего страшного в этом случае не произойдет. Металл, в отличие от дерева, краску не впитывает. Следовательно, перерасхода аэрозоли не будет.

Застелите стол большим листом бумаги или газетами. Поставьте на него чайник. Возьмите баллончик и окрасьте бока чайника снаружи и изнутри. Дождитесь высыхания краски. Переверните чайник и окрасьте дно. Окрашивать чайник можно и в один слой. Но лучше все же нанести два слоя краски. Ведь рядом с раковиной покрытие из-за брызг воды будет подвергаться довольно-таки серьезной нагрузке.

Изготовление подставки

Как только краска полностью высохнет, поместите чайник на столешницу кухонного гарнитура рядом со стеной. Поставьте в чайник половники, шумовки, вилки и пр. Возьмите крючочки и развесьте их по краю. Повесьте на крючочки чашки. Ваша креативная подставка готова.

Полезный совет по окрашиванию

Окрашенный краской одного цвета чайник уже будет смотреться красиво. Но можно придумать для подставки и более сложное оформление. К примеру, окрасив чайник в белый цвет, дождитесь высыхания краски. Далее оклейте чайник одной или двумя полосами узкого скотча по окружности, а затем — распылите на его бока краску другого цвета.

После того как краска высохнет, в данном случае нужно будет просто убрать скотч. Украшенный полосками чайник будет смотреться очень эффектно.

Где еще можно использовать окрашенный чайник

Подставка из старого чайника, сделанная своими руками, конечно, будет смотреться красиво. Но при желании такую отреставрированную посуду можно использовать и для других целей. Очень эффектно в окрашенном чайнике, к примеру, будет смотреться какое-нибудь комнатное растение. В этом случае перед окрашиванием в донышке чайника следует просверлить несколько отверстий для дренажа.

Также достаточно симпатично выглядят и вазы-переделки из окрашенных чайников. Поставьте в чайник срезанные в саду цветы и поместите его на стол. В дачный дизайн такая ваза впишется просто великолепно.