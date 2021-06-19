Ответ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

на публикации «Новой газеты» «Операция Э» и «Завалить антителами».

Ответ на статью «Операция «Э»

ЦИТАТА

«Создатели вакцины, научные сотрудники новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) «Вектор», скромно называли свое детище самой безопасной и, да что там, самой действенной вакциной в мире. Эффективность оценивали в 100 процентов. Так и говорили: сто».

Обложка «Новой газеты» с материалом «Операция "Э"»

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора не делал заявления о том, что «ЭпиВакКорона» является самой действенной вакциной. Результаты исследования эпидемиологической эффективности вакцины — предмет расширенных пострегистрационных исследований — пока что до конца не обработаны, и об эффективности вакцины на данный момент полной информации нет. Цифра в 100% вырвана из контекста — в действительности говорилось о высокой иммунологической эффективности вакцины — в исследованиях I/II фазы специфические антитела были обнаружены у всех вакцинированных добровольцев. Стоит отметить, что в этих исследованиях принимали участие здоровые молодые добровольцы, у них не было хронических заболеваний, они проживали в условиях стационара, и за их состоянием велось постоянное наблюдение. В расширенном исследовании с менее строгим отбором добровольцев сероконверсия может наблюдаться не у всех привитых.

ЦИТАТА

«Добровольцы пригрозили, что привьются «Спутником». Это означало бы досрочный конец и официальный крах третьей фазы испытаний. После этого на связь с ними вышел «Вектор»

Информация не соответствует действительности. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора всегда открыт для обсуждения и диалога, отвечает на запросы и поддерживает связь с добровольцами.

ЦИТАТА

«Тесты, которые одни только и могут выявить антитела после вакцины «Вектора», тоже созданы «Вектором».

— Это какая-то закрытая тест-система, то есть просто человек с улицы не может ею провериться, — продолжает Андрей. — Но обнаружилось, что у половины из всех, кто участвовал в испытаниях, антител не было даже по тесту «Вектора».

Утверждение не соответствует действительности — сероконверсия проверялась в отношении нативных и рекомбинантных вирусных антигенов, инактивированного вируса. Исследовалась и вируснейтрализующая активность иммунных сывороток — соответствующие методики и результаты описаны, в том числе, в опубликованных статьях.

Для выявления сероконверсии против коротких пептидов с более высокой чувствительностью необходима специально разработанная оригинальная тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которая регистрирует как антитела, индуцированные вакциной «ЭпиВакКорона», так и антитела у переболевших людей. Тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» доступна, в том числе, для коммерческих лабораторий; широко применяется в таких учреждениях, как «Лабораторная служба Хеликс», и других.

Информация о наборе реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», зарегистрированного 10.12.2020 года (регистрационный номер медицинского изделия — РЗН 2020/12952), является общедоступной. Регистрационное удостоверение размещено на сайте Росздравнадзора.

Набор реагентов «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» соответствует всем требованиям, предъявляемым к наборам для диагностики in vitro, и подходит для выявления антител как у переболевших, так и у иммунизированных лиц.

Клинические исследования медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам вируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» были проведены в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416, приказом Минздрава РФ от 9 января 2014 г. n 2н «Об утверждении порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических исследований в целях государственной регистрации медицинских изделий» и утвержденной программой испытаний на базе клинико-диагностической лаборатории ООО «Вымпел-Медцентр» (г. Москва) и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Клинические исследования проводились с целью проверки функциональных свойств, эффективности, качества и безопасности набора реагентов и регистрации.

Общие требования программы клинических исследований включали в себя сравнительные исследования диагностической чувствительности, специфичности и перекрестной реактивности, а также оценку влияния интерферирующих веществ.

Материалом для исследований являлись образцы сыворотки и плазмы крови, содержащие и не содержащие IgG к коронавирусу SARS-CoV-2.

Образцы, содержащие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, были получены от пациентов лечебных учреждений, которым 2–3 недели ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция по причине инфицирования SARS-CoV-2» на основе выявления РНК-возбудителя. Не содержащие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 образцы получены в феврале–сентябре 2019 года от доноров и пациентов с гетерологичными заболеваниями.

По результатам проведенных исследований была рассчитана диагностическая чувствительность и специфичность.

При клинических исследованиях медицинского изделия «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» на 275 положительных образцах сыворотки и плазмы крови с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 от 125 пациентов на 2 сериях набора реагентов был получен положительный результат в 100% случаев.

При клинических исследованиях «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» на 309 отрицательных образцах сыворотки и плазмы крови, не содержащих антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 от 259 пациентов (на 2 сериях набора реагентов) был получен отрицательный результат в 100% случаев.

Статистическую обработку результатов проводили в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий», утв. ФГБУ «ЦМиКЭЭ» и ФГБУ «ВНИИИМТ» 24.08.2018 г.

В ходе клинических исследований с использованием положительных образцов от 125 пациентов, содержащих иммуноглобулины класса G к коронавирусу SARS-CoV-2, положительный результат получен в 125 случаях. Диагностическая чувствительность — 100% (интервал 98,5–100%, с доверительной вероятностью 95%).

В ходе клинических исследований с использованием образцов от 259 пациентов, не содержащих иммуноглобулины класса G к коронавирусу SARS-CoV-2, отрицательный результат получен в 259 случаях. Диагностическая специфичность на отрицательных образцах — 100% (интервал 98,5–100%, с доверительной вероятностью 95%).

Воспроизводимость: клинические исследования, проведенные на 584 положительных и отрицательных образцах от 384 пациентов с использованием двух серий набора реагентов, показали 100%-ную межсерийную воспроизводимость результатов. Коэффициент вариации оптических плотностей повторов положительных образцов — не более 8%.

Для оценки аналитической специфичности (перекрестной реактивности) использовали 209 образцов сыворотки крови от пациентов с гетерологичными заболеваниями. Перекрестно реагирующих образцов обнаружено не было.

Перекрестная реактивность оценивалась с использованием образцов, которые содержали антитела к следующим патогенам: другие коронавирусы (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, MERS-CoV), Varicella Zoster, Cytomegalovirus, HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, Adenovirus, Human Metapneumovirus (hMPV), Parainfluenza virus 1-4, Influenza A, Influenza B, Enterovirus 71, Respiratory syncytial virus, Rhinovirus, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumonia, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, EB Virus и др. Следующие соединения оценивались на предмет их влияния на эффективность медицинского изделия: гемоглобин 1000 мг/дл, билирубин 60 мг/дл, триглицериды 50 мг/дл.

Следует отметить, что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с 2012 года входит в Перечень организаций, рекомендованных Росздравнадзором для проведения клинических исследований наборов диагностики in vitro, в том числе при выполнении работ с микроорганизмами I–IV групп патогенности, а с 2019 года имеет право и проводит для сторонних организаций клинические и (или) клинико-лабораторные исследования медицинских изделий с целью оценки их безопасности и клинической эффективности в целях государственной регистрации в рамках Евразийской экономической комиссии (Приказ Росздравнадзора от 18.09.2019 № 01-46846/19). Предоставление услуг по проведению клинических исследований медицинских изделий сертифицировано международным сертификационным органом TUF NORD CERT GmbH (рег. номер сертификата: 44100172065, действителен до 2024.01.15).

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«— Мы решили взять живой коронавирус и проверить, защищены ли от него участники испытаний, — рассказывает Андрей. — Если у нас и вправду, как уверяет «Вектор», с антителами все в порядке, просто стандартные тесты их не видят, то плазма нашей крови ведь должна нейтрализовать вирус? Мы взяли образцы крови у привитых. В лаборатории для нас отделили плазму. Эксперимент согласился провести новосибирский биолог Александр Чепурнов. Ему мы отправили пробирки с плазмой».

В экспериментах, проведенных активистами, была использована крайне ограниченная выборка. Тем не менее результаты статистического анализа полученных ими данных по сероконверсии не противоречат иммунологической эффективности на уровне 80–87%.

Что касается экспериментов по исследованию вируснейтрализации, не представлено ссылки на лабораторию с уровнем биобезопасности BSL-3 с разрешением на работу с микроорганизмами II группы патогенности, где эти исследования были проведены. Полученные результаты противоречат результатам наших исследований по изучению вируснейтрализации сыворотками иммунизированных животных и вакцинированных добровольцев. Кроме того, эксперименты по вируснейтрализации выполнены лицом, у которого есть потенциальный конфликт интересов.

ЦИТАТА

«Шесть разных лабораторий, говорит она, провели эксперименты с пептидами. Выяснилось, что антитела людей, переболевших ковидом, почти никогда не узнают пептиды «Вектора». Это значит, что антитела провакцинированных «ЭпиВакКороной» людей, выработанные на эти пептиды, скорее всего, не узнают S-белка вируса, то есть не смогут противостоять вирусу».

То, что антитела переболевших не всегда распознают выбранные пептидные фрагменты, не свидетельствует о том, что антитела, специфичные к выбранным пептидам, не смогут узнавать вирус. Результаты наших экспериментов свидетельствуют о способности антител вакцинированных лабораторных животных и вакцинированных людей связывать вирус. Данные пептиды не всегда распознаются сыворотками реконвалесцентов, поскольку они не являются иммунодоминантными.

В состав вакцины включены консервативные эпитопы. Относительно упомянутой аминокислотной замены следует отметить, что замена серина (S) на аспарагин (N) относится к числу часто встречающихся. Указанная замена находится на самом конце пептида и, по оценкам, не будет играть роли в связывании антител к пептидам с вирусом SARS-CoV-2.

В рамках I–II фазы клинических исследований, в которой участвовали 100 молодых людей, не имеющих проблем со здоровьем, нейтрализующие антитела выработались у всех добровольцев. В пострегистрационных исследованиях среди лиц старше 60 лет нейтрализующие антитела были обнаружены у 77% привитых.

При выборе пептидов мы руководствовались наличием или отсутствием у них протективного эффекта, который оценивался в экспериментах с использованием лабораторных животных. Было проверено большое количество пептидов, а также их композиций, в которых наблюдался синергетический эффект, когда сочетание нескольких пептидов давало больший эффект, чем каждый пептид в отдельности.

В соответствии с действующим российским законодательством клинические исследования предполагают использование готовой лекарственной формы препарата, а не отдельных его компонентов.

В целях определения эпидемиологической эффективности готовой лекарственной формы проводятся пострегистрационные клинические исследования.

Решение о выборе пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения клинических исследований было основано на полученных к тому моменту положительных результатах исследований на лабораторных животных. Эти результаты представлены в журнале «Вестник Российской академии медицинских наук». При этом в центре продолжается разработка других кандидатных вакцин против COVID-19, в частности, на основе мРНК.

Результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди добровольцев в возрасте 18–60 лет (I–II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность, опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет»

ЦИТАТА

«В ответе «Вектора» на запрос «Новой» название вакцины от коронавируса объясняют так: оно «является сокращением от «ЭПИтопная ВАКцина против КОРОНАвирусной инфекции».

Действительно, название пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» является сокращением от «ЭПИтопная ВАКцина против КОРОНАвирусной инфекции».

ЦИТАТА

«По данным «Спарк», торговые знаки «ЭпиВакКорона» (с 2020 года) и «ЭпиВакЭбола» (с 2016 года) зарегистрированы как интеллектуальная собственность компании Рыжикова-младшего».

Эта информация не соответствует действительности. Товарный знак «ЭпиВакКорона» принадлежит ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

ЦИТАТА

«Компания «Эпивак», где Рыжиков-младший и сейчас остается директором, в феврале 2021 года заключила с «Вектором» контракт на поставки пептидов, тест-систем (тех самых — особо «тонких») и очистку белка-носителя».

Извещение о закупке (предмет аукциона: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: Проектирование и синтез пептидов, содержащих протективные В-клеточные эпитопы коронавируса COVID-19) — публиковалось на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг. Определение исполнителя закупки (ООО «Реагент») проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем проведения мониторинга.

Определение Исполнителя (ООО «Эпивак») в рамках закупки пептидных антигенов проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем проведения мониторинга.

Определение начальной максимальной цены контракта произведено в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. С целью уточнения структурных подробностей ценообразования работ по синтезу пептидов предлагаем обратиться к производителю — ООО «Эпивак».

ЦИТАТА

«Андрей Криницкий неслучайно вспомнил о конфликте интересов. В патенте на «ЭпиВакКорону» в качестве соавтора указана Анна Юрьевна Попова».

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана на основе платформы, созданной в 2014 г. для вакцины против лихорадки Эбола («ЭпиВакЭбола»), в связи с чем авторский состав патентов во многом совпадает. В патенте указываются все разработчики, в том числе и руководитель Роспотребнадзора — ведомства, к которому относится ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Как доктор медицинских наук, Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата по аспекту применения вакцины в популяции.

В соответствии с российским законодательством при выпуске вакцины в рамках госзаказа в структуру ее себестоимости не входят расходы по выплате авторского вознаграждения за использование изобретения.

Выплата авторского вознаграждения возможна только при условии коммерческой реализации вакцины, размер которого определяется работодателем в формате договора с автором. В настоящее время коммерческая реализация вакцины не запланирована.

Ответ на статью «Завалить антителами»

Материал «Завалить антителами», опубликованный в «Новой газете»

Результаты, представленные в обсуждаемом препринте, не относятся к расширенным пострегистрационным исследованиям вакцины «ЭпиВакКорона», которые проводятся как многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируемое исследование. Расширенные клинические исследования в настоящее время еще не завершены, и заключения об эпидемиологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» будут сделаны после их завершения и подведения итогов к сентябрю 2021 г.

На основе данных, опубликованных в препринте, не делаются выводы об эффективности вакцины в популяции. Авторы указывают, что среди вакцинированных 95,8% человек не заболели при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции. Они пишут, что это наглядно демонстрирует протективную активность вакцины «ЭпиВакКорона», но при этом воздерживаются от оценок эффективности, поскольку без релевантной группы сравнения такие выводы сделать невозможно.

Кроме того, выборка людей, которая фигурирует в препринте, является достаточно ограниченной и не случайной и не может считаться репрезентативной. Таким образом, прямое сравнение доли заболевших — 37 из 807 (4,6%) и, тем более, доли умерших — 2 из 37 (5,4%) — со средними показателями по Москве является некорректным и вводит читателя в заблуждение.

В препринте анализировались данные об установленном контакте с источником инфекции, что подразумевает непосредственный контакт с больным, например, в семейном очаге. В целом препринт описывает клинический опыт применения вакцины при гражданском обороте, что в принципе не подразумевает наличия группы сравнения.

В ближайшее время «Новая газета» вернется к этой теме

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