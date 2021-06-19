Фанаты восхитились обнаженной грудью Анастасии Волочковой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова получила массу комплиментов от подписчиков после того, как оголила грудь. Пикантным фото эпатажная артистка поделилась в социальной сети Instagram.

Волочкова довольно часто публикует у себя в профиле провокационные снимки. Обычно такие кадры вызывают у фолловеров волну негатива, однако новый снимок покорил их. На фото 45-летняя балерина предстала в пикантном образе. Она позволила себе смелый аутфит, который очень понравится поклонникам.

Волочкова решила принять участие в откровенной фотосессии. В кадре блондинка предстала в одной рубашке синего цвета, которая была надета на обнаженное тело. Артистка присела на пол и элегантно согнула ноги. Пышная грудь и плечи Волочковой при этом остались обнаженными. Волосы знаменитости были собраны назад, для съемки ей сделали макияж в светлых тонах.

На кокетливом снимке эпатажная артистка смотрит вперед. Под фотографией Волочкова не стала ничего писать, а просто оставила комментарии открытым, чтобы фолловеры оценили ее. Пикантный кадр неожиданно понравился подписчикам. Они сделали Волочковой множество комплиментов и похвалили автора съемки, который увидел танцовщицу именно так.

Источник: www.instagram.com