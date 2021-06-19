В Сети показали видеоролик Apple iPhone 13 с уменьшенной чёлкой

В Сети появилась новая информация о грядущем новом поколении смартфонов о компании Apple. Видеоролик, который уже можно посмотреть в интернете, демонстрирует уменьшенную челку iPhone 13.

В начале осени текущего года компания Apple традиционно представит новую генерацию своих смартфонов. Ранее стало известно, что пресловутая челка в устройстве останется, как и в предыдущих моделях прошлых лет. Однако ее размер производитель все же уменьшит, разместив необходимые сенсоры в более компактном формате. В как минимум две вариации iPhone 13, Pro- и Pro Max, установят экранные LTPO-панели от южнокорейской Samsung. Их адаптивная частота обновления изображения достигает 120 Герц, что позволяет экономить ёмкость батареи.

Сейчас в интернете появилась новая информация о грядущей новинке. Инсайд-блогеры обнародовали даже точные размеры челки, согласно чертежам, которыми оперировали эксперты, ширина выреза в iPhone 13 уменьшена на более, чем 8 миллиметра, с 34,83 до 26,8. Если верить автору канала ConceptsiPhone на YouTube, в девайсе также поменяет свое местоположение вырез динамика, приблизившись к верхней грани.

Кроме того, об iPhone 13 известно, что всю четверку гаджетов, входящих в линейку, оборудуют оптической стабилизацией со сдвигом сенсора, благодаря чему повысится качество снимков и видео, снятых на телефон. Также высока вероятность наличия «на борту» устройства технологии постоянно включенного дисплея. На нем будут отражаться приходящие уведомления, текущее время и параметры аккумулятора.

Из других данных известно, что вместительность флэш-накопителей серии составит от 64 до 512 гигабайт в зависимости от версии аппарата. Продуктивность и быстродействие устройству обеспечит фирменная однокристальная платформа Apple A15. Что же до объемов аккумуляторов, то они также разнятся, если базовый iPhone 13 получит 2406 мА•ч, то более «навороченные» его варианты будут с 3095 мА•ч и 4352 мА•ч.

Источник: www.ixbt.com