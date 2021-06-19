Путин предложил выделить дополнительные средства на очистку рек

Для очистки рек и внутренних морей РФ понадобятся дополнительные 20 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

«Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и так далее», – указал президент, передает ТАСС.

Он напомнил, что по национальному проекту «Экология» на ликвидацию накопленного ущерба предусмотрены значительные средства.

Путин также сообщил, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна заработать с 1 сентября 2023 года.

«На мой взгляд, долго это все… Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше», – цитирует президента РИА «Новости».

Глава государства отметил, что система поможет отслеживать этапы использования древесины и пресекать нелегальный вывоз ее из страны.

«С ее помощью можно будет отследить все этапы использования древесины, от делянки или переработки, поставок на экспорт. В том числе это важно, чтобы пресечь незаконные рубки, теневой вывоз леса за границу», – указал он.