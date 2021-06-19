Путин заявил, что РФ может выйти на рекордный объем введения жилья

Президент Владимир Путин заявил, что РФ может выйти в этом году на рекордный объем введения жилья.

«Мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году», – приводит РИА «Новости» слова Путина на съезде «Единой России».

Строительная отрасль РФ не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«За первые пять месяцев текущего года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Обращаю внимание, это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года, и такой показатель – свидетельство того, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития», – сказал Путин.

На съезде Путин предложил также предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой.