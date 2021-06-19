Путин поручил запустить в РФ программу капремонта школ на пять лет

Президент Владимир Путин сообщил о необходимости запуска программы капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, поручив «Единой России» держать этот вопрос на контроле.

«Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», – цитирует РИА «Новости» президента.

«А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы», – добавил он.

По словам президента, 72% школ в РФ нуждаются в текущем ремонте, 10% – в капитальном.

«Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 – в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», – сообщил Путин.

Ранее президент объявил о скором запуске программы поддержки занятости молодежи, предложив предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профобразования.