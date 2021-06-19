Посол Венгрии об образовательном законе в Украине: Сейчас позиции Киева и Будапешта все ближе и ближе друг к другу

Он отметил, что ни украинская, ни венгерская стороны “никогда не были крайними радикалами” в вопросах образования.

“Сейчас наши позиции все ближе и ближе друг к другу… Мы уже поняли, что украинская сторона хочет, чтобы дети, которые будут оканчивать школу, свободно владели украинским. Венгерская сторона хочет сохранить, насколько это возможно, положительные моменты старого закона об образовании, касающиеся нацменьшинств. Есть хорошее поле для компромисса. Мы хотим, чтобы сама община решала, на каком языке будет происходить образование в школах”, – сказал Ийдярто.

Уже состоялось два заседания украино-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. На них, по словам Ийдярто, “происходит реконструкция взаимного доверия”.

“Эта рабочая группа занимается сложным – вопросами образования нацменьшинств в Украине, в том числе венгерской… Она должна в рамках закона, который существует, найти механизм сохранить такое образование для венгров, которое они получали и раньше”, – отметил посол Венгрии.

В рамках работы этой группы были поставлены “профессиональные вопросы”, на которые в Будапеште получили “профессиональные ответы”, подчеркнул Ийдярто.

“Мы боялись, что в конце школьного образования дети потеряют возможность учить венгерский язык и учиться на венгерском языке. На сегодня можно сказать, что на 100% венгерские студенты и учащиеся школ учат все предметы на венгерском языке, кроме украинского языка и литературы”, – рассказал дипломат.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года премьер-министр Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Владимиром Зеленским. 29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

В конце прошлого года Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной. В начале июня 2021 года в правительстве Венгрии заявили, что Орбан готов встретиться с Зеленским, дело за Украиной.

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