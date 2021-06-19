 

Власти Харькова предложили владельцам ресторанов, где отравились десятки человек, оплатить их лечение

19.06.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В частности, для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые были потрачены в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов”, – отмечается в сообщении.

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.

По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно из-за сырой рыбы. Горбунова-Рубан заявляла, что правоохранители открыли уголовное производство.

Утром 19 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о 67 госпитализированных. Их число возросло до 78, отмечала позже пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии уточнили, что всем пострадавшим поставили диагноз “энтероколит”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

30.07 / Компания Eli Lilly надеется получить одобрение экспериментального метода лечения COVID-19

03.09 / Раскрыта линейка двигателей для компакта Opel Mokka

27.04 / В “Слуге народа” заявили, что вечеринка Тищенко “не тянет” на исключение нардепа из фракции

18.10 / Стало известно, как Путина оберегают от коронавируса

29.08 / Найдены тела матросов с затонувшей на Рыбинском водохранилище баржи

25.03 / Россияне назвали наиболее востребованные в сфере культуры профессии

12.01 / Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру

07.04 / Ургант предложил проверить песню Манижи для Евровидения в Роспотребнадзоре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика