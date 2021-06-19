Власти Харькова предложили владельцам ресторанов, где отравились десятки человек, оплатить их лечение

“В частности, для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые были потрачены в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов”, – отмечается в сообщении.

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.

По данным заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, отравившиеся перед этим ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно из-за сырой рыбы. Горбунова-Рубан заявляла, что правоохранители открыли уголовное производство.

Утром 19 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о 67 госпитализированных. Их число возросло до 78, отмечала позже пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии уточнили, что всем пострадавшим поставили диагноз “энтероколит”.

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