“Проигрываю в этой битве”. Педан рассказал, что боится шутить над женой

“У нас все шутят друг над другом, но я обычно проигрываю в этой юмористической битве. Считаю, что жена шутит лучше, чем я. Хотя это не ее профессия и она делает это не на широкую публику. Все мои друзья фанатеют от ее шуток. Инна и классно владеет черным юмором, и умеет подкалывать так, что я иногда не могу ответить. И боюсь шутить над женой”, – отметил он.

Ведущий добавил, что у его дочери Леры тоже все хорошо с чувством юмора.

“Чувством юмора Лера пошла в нас двоих. У нее с шутками все в порядке. И больше всего, чего я всегда боюсь, – это когда они с женой объединяются и начинают меня троллить. Шансов, чтобы выйти сухим из воды или победить в этой битве, нет. Иногда даже стесняюсь этого, ведь юмор – часть моей профессии. У меня за плечами 11 лет КВН, сейчас веду юмористические программы. Но когда начинают шутить мои девочки, я им проигрываю”, – говорит он.

Контекст:

Карьеру в шоу-бизнесе Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр (Ангел) Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу “Подъем” на “Новом канале”. В ноябре прошлого года Педан стал ведущим телешоу Improv Live Show.

Педан женился в 2003 году. У них с супругой Инной двое детей – Валерия (2005) и Марк (2016). В августе 2020 года Педан признался, что его супруга избегает публичности, поэтому не разрешает делиться в сети совместными фото.

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