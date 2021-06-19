Минреинтеграции: Негативные последствия наводнений в Крыму вызваны в том числе и действиями оккупантов

Министерство подчеркнуло, что международные партнеры должны требовать от РФ допуска во временно оккупированные Крым и Севастополь международных мониторинговых миссий.

“Аномальное количество осадков может выпасть в любом месте. Это природа. Но обеспечение безопасности населения – это исключительная ответственность оккупационной власти. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в “деда Мазая” на камеру вместо реальной помощи людям. Поэтому мы призываем наших граждан в Крыму и Севастополе быть чрезвычайно осторожными, временно отказаться от путешествий и не покидать помещения без критической необходимости”, – сказал он.

По словам Яременко, преступные действия оккупантов привели, в частности, к нарушению экологического баланса.

“Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч человек из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их потребностей сопровождались масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов – это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса. Они произошли, в частности, потому, что уже семь с половиной лет Крым закрыт для международных мониторинговых миссий. Российская власть чувствует абсолютную безнаказанность. Она преследует людей, уничтожает природу, разрушает памятники, в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО”, – сказал он.

Замминистра сообщил, что вопрос обеспечения доступа мониторинговых миссий в Крым будет поднят на саммите Крымской платформы в августе.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила оккупационный “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадали.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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