 

Майли Сайрус стала лицом нового аромата от Gucci

19.06.2021, 15:16, Новости дня
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Аромат разработал итальянский модельер и креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

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Публикация от Gucci Official (@gucci)

Он охарактеризовал Сайрус как “творческую личность, одновременно рок-н-ролльную и эклектичную по своему духу”, отмечает WWD. Кроме того, он заявил, что она идеально воплотит аромат и стоящую за ним историю.

В рамках рекламной кампании духов певица стала главной героиней фотоснимков и видео, созданных и отснятых Петрой Коллинз под креативным руководством Микеле.

Пока что в соцсетях Gucci опубликовано лишь несколько кадров из этой фотосессии. Остальные, как ожидается, появятся ближе к официальному релизу нового аромата, намеченному на 30 июля.

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Публикация от Gucci Official (@gucci)

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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