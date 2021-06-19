Как защитить себя от обидчика: 8 способов, которые помогут отразить нападение

Очень часто люди несут обиду на протяжении всей жизни, как тяжелый груз. Однако не все понимают, насколько вредным для психического и физического здоровья это может быть. Именно поэтому специалисты рекомендуют приложить все усилия, чтобы избавиться от негатива.

Реальная история

Светлана была первым ребенком у мамы от мужа, с которым они расстались. Вторым был ее брат от второго маминого брака. Всю свою нежность и заботу мать отдавала исключительно младшему сыну. А дочка была в доме прислугой, от которой требовалось не только содержать жилище в порядке, но и ухаживать за братом. О личной жизни Светы мать ничего не хотела знать. Она сама выбирала девочке подружек, затем сильно отругала и даже унизила, когда увидела рядом с мальчиком.

После окончания школы Светлана поступила в университет в другом городе, нашла работу, сняла квартиру вместе с подругой, и мать вообще исчезла из ее круга общения. Она по-прежнему устраивала жизнь сыну. Но случилась трагедия, и брат погиб. Мать вдруг вспомнила о том, что у нее есть дочь. Теперь от нее нет покоя Светлане, но это девушке реально в тягость. Она не знает, как простить мать, тем более что та не считает себя виноватой (это выяснилось во время откровенного разговора). Дочка понимает, что поступает неправильно, поскольку мама должна быть самым близким ее человеком. Однако ничего не может с собой поделать.

Комментарии психолога

Очень хорошо, что Света осознает роль матери (понимает, что именно она должна быть самым близким и родным человеком). Именно за это можно зацепиться во время терапии. Теперь следует понять, почему женщина так себя вела, то есть посмотреть на ситуацию ее глазами. Возможно, она была слишком молода, любила отца Светланы, а затем испытала такую боль и обиду, что не смогла его простить. Весь этот негатив она ассоциировала с дочкой. А сына искренне любила, поскольку была благодарна его отцу (и в него влюблена). Нужно понять и простить, проявить снисхождение к тому, что все могут совершать ошибки, однако не у каждого есть способность их осознавать. Наверняка у матери ее нет, но пусть это будет ее проблемой.

Как превратить обиду в мудрость

Вот 4 шага, которые обязательно помогут тем, кто не может простить обиду:

Признание обиды. Обида не способна сама трансформироваться в мудрость, если вы ее не примете как данность. Поэтому признайтесь себе честно в том, что вам больно, и вы ничего не можете с собой поделать (пока).Принятие. Теперь вы должны понимать, что не можете избавиться от обиды, зато способны ее трансформировать в другое чувство.Трансформация. Она заключается в том, что сказал психолог. Нужно найти оправдание действиям обидчика. То есть временно встать на его место или постараться выступить в роли его адвоката.Закрепление. Когда вы разберете все по полочкам, вам будет проще начать общаться с обидчиком. Вы его окончательно не простили, но при этом относитесь к нему снисходительно. Жалеете о том, что у него нет той мудрости, которой наделены вы. Наверняка этот человек менее чувствителен и, возможно, даже менее умен, чтобы понимать такие тонкости. Поэтому стоит ли обижаться на того, кто априори не может на сто процентов отдавать себе отчет в том, что делает?

Как защитить себя от обидных слов

Чтобы впредь не попадать в такие ситуации, как Светлана, необходимо научиться реагировать на обиду. Вот советы, которые вам в этом помогут:

Постарайтесь понять человека, который вас обижает. Наверняка у него низкая самооценка или он перенес ситуацию стресса. Уважающая себя самодостаточная личность никогда не позволит себе обижать других.Анализ сказанных слов. Постарайтесь проанализировать то, что вам сказали. Возможно, в этих словах есть доля правды, и они помогут вам найти правильную стратегию поведения (то есть не реагируйте категорически отрицательно).Честность. Откровенно спросите у обидчика, зачем он вас обидел. Если он это делает систематически, спросите, доставляет ли ему удовольствие смотреть на то, как вам больно.Юмор. Очень часто на обиду можно отреагировать юмором. Если вы обладаете этим прекрасным чувством, обязательно им воспользуйтесь. Ведь это очень сильное оружие.Условный знак. Одна женщина каждый раз после оскорблений мужа накрывала голову полотенцем. В очередной раз он запнулся, рассмеялся и навсегда перестал ее обижать.Отсутствие возражения. Соглашайтесь со всем, что говорит обидчик. Это его обезоружит и обескуражит.Игнорирование. Услышав оскорбление, заверьте себя, что к вам это не имеет никакого отношения. Выслушайте обидчика, словно вы слушаете рассказ о ком-то другом. Можете сделать вид, что вам это неинтересно (смахните ворсинку с рукава, зевните, посмотрите в другую сторону).Правило десяти процентов. Воспринимайте все, что вам говорят, на 10%, и обида вам не покажется большой.