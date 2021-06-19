Огурцы должны получать много влаги: как ухаживать и поливать в огороде и теплице

Для определения потребности огурцов в воде требуется нечто большее, чем просто чтение инструкции на пакете с семенами. Качество почвы, местный климат и используемый метод орошения влияют на количество воды, необходимое для выращивания продуктивных огурцов. График полива необходимо менять в течение всего сезона в зависимости от погоды. Вы должны быть внимательными и еженедельно определять, сколько влаги требуется вашим огуречным кустам.

Почва и влажность

На потребность огурцов в воде влияет тип и качество почвы. Лучше всего, если культура растет в богатой, хорошо дренированной земле, но не всем дачникам это доступно. В принципе, огурцы могут успешно давать урожай и на менее богатых почвах, но при условии грамотного полива. Песчаная земля истощается быстро, поэтому пересыхают в ней растения чаще. Огурцы, выращенные на песчаниках, всегда требуют больше полива, чем на глинистой почве, которая хорошо удерживает воду.

От типа почвы зависит многое, на также важно, находятся ли огурцы в открытом или защищенном грунте. Добавление торфяного мха или компоста перед посадкой улучшает качество почвы как на грядке, так и в теплице. После при грамотном поливе есть все шансы собрать максимальный урожай.

Мульча и вода

Мульча влияет на количество полива, необходимое для ухода за огурцами. Нанесенная на грядку перед посадкой, она сохраняет больше влаги в почве, поэтому поливать культуру придется меньше. Установка капельного орошения под мульчей гарантирует, что влага попадет в почву и даст корням необходимое питание.

Органическая мульча, такая как солома, лучше всего удерживает влагу, поэтому поливать грядки придется реже. При нанесении органической мульчи можно поливать растения из шланга или лейки, и вы все еще сможете чувствовать почву под мульчей, чтобы определить уровень ее влажности. Для этого стоит просто прощупать ее пальцами на 2-3 см вглубь.

График полива в открытом грунте

Огуречные кусты вообще можно не поливать при сильных осадках – под открытым небом дожди обеспечивают нужный уровень влаги. Прощупывание почвы руками — самый верный метод узнать, пора ли заняться поливом. Если делать это по утрам, то вы обеспечите попадание влаги и растворенных в ней полезных веществ в корневую зону до испарения под лучами солнца.

Утром для растений может потребоваться меньше воды, чем для кустов, которые поливаются днем. Лейте воду прямо в почву у основания, а не сверху на растения. Верховой полив делает листву влажной, в них поселяется и быстро плодится грибок. Влага с листьев испаряется быстрее, вот почему, когда вы поливаете воду по листу, расход воды увеличивается.

С начала посадки до цветения увлажнять огурцы нужно умеренно — по 2-3 литра на 1 м². Так кусты начнут цвести более активно. В период закладывания завязей подачу жидкости стоит увеличить до 5-7 литров на 1 м². Иначе с кустов начнет опадать завязь. В середине лета огурцам требуется максимум влаги — до двух ведер на 1 м². В августе полив сокращают, чтобы в прохладные ночи не стал развиваться грибок.

График полива в теплице

В закрытом грунте исключено попадание на кусты атмосферных осадков. Для создания комфортных условий обеспечивать огурцы поливом придется чаще, чем на грядке. Стабильно высокая температура в укрытии заставляет влагу активно испаряться, поэтому в пасмурную погоду растения в теплице поливают через день, в жаркую и солнечную — каждый день. А иногда даже утром и вечером.

Сразу после высадки огурцам нужно поддерживающее орошение, чтобы растения лучше адаптировались к новым условиям. Поливают их каждые 3 дня не более 5 литров на 1 м². Во время цветения норма полива увеличивается до 10 литров на 1 м², каждые 2 дня. При появлении завязей огурчиков полив увеличивают до двух ведер на 1 м² каждый день. В жаркие дни нужно дополнительно увлажнять в теплице воздух, поставив ведра с водой внутрь.