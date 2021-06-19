«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата из Магадана

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19.06.2021, 14:40, Разное
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…сфотографировавшегося с сотней убитых гусей.

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, который может быть причастен к браконьерской охоте на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политического объединения.

Пирамида из убитых птиц. Фото: соцсети

«Журналисты подозревают Александра Крамаренко в браконьерстве после публикации в социальных сетях фотографии человека, рядом с надписью: "Чукотка 2021" выложенной из птиц. В изображенном охотнике пользователи узнали депутата Магаданской городской Думы», — объяснил свое решение секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов. Членство Крамаренко в партии приостановлено «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов».

Накануне один из читателей «Новой газеты» назвал фамилию, имя, отчество и должность браконьера, позировавшего на фоне сотни убитых диких гусей — из их трупов была сложена надпись «Чукотка 2021». Фото было сделано до начала охотничьего сезона. В полиции косвенно подтвердили, что читатель «Новой» определил человека на фото верно. «Новой» удалось связаться с Александром Крамаренко по телефону: «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте», —заявил он, вероятно, имея в виду полицейских. На прямой вопрос, он ли на фотографии, ответил: «Нет, не я!» и бросил трубку.

Источник: Новая газета



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