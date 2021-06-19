 

Назван самый безвредный алкоголный напиток

19.06.2021, 14:24, Разное
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Британские исследователи назвали самый безвредный алкогольный напиток. В то же время они призвали помнить, что употребление спиртного негативно сказывается на здоровье человека.
В исследовании специалистов приняли участие 309 британцев в возрасте 56 лет. Все они не злоупотребляли спиртными напитками. Результаты показали, что наиболее безвредным видом алкоголя является красное вино.

Считается, что данный напиток способен работать как антиоксидант, выводя из организма радионукелиды. К тому же красное вино способствует поднятию уровня гемоглобина. Ученые пришли к выводу, что умеренные дозы напитка помогают восстановить силы после болезней и хирургических вмешательств. Из положительных эффектов можно выделить расслабление гладкой мускулатуры и повышение кислотности желудочного сока.

Источник: progorod76.ru



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