Названы четыре ингредиента, убивающих пользу утреннего кофе

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19.06.2021, 14:24, Разное
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Эксперты рассказали, какие четыре ингредиента убивают всю пользу утреннего кофе. Речь идет о добавках, которые многие привыкли видеть в данном напитке.
Кофе недопустимо пить со сливками с большим сроком годности. Такой продукт является удобным для ресторанов, но для дома его приобретать не стоит. В нем содержится множество синтетических добавок, одна из них – фосфат натрия.

Важно избегать искусственных подсластителей. Последние исследования на эту тему не являются однозначными. Некоторые исследователи утверждают, что присутствие таких элементов в рационе приводит к увеличению количества продуктов, обладающих меньшей питательной ценностью.
Наиболее нездоровой добавкой для кофе считается сгущенное молоко. В двух столовых ложках такого продукта содержится 22 грамма сахара и 130 килокалорий.

Опасным считается и тростниковый сахар. Исследования, проведенные в прошлом году, говорят о том, что именно этот продукт 40% любителей кофе добавляют в напиток. Сам по себе тростниковый сахар не является вредным, но в большом количестве он приносит вред здоровью. В результате есть риск развития ожирения, диабета и сердечных патологий.

Источник: profile.ru



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