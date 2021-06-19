 

Минпросвещения дало учителям рекомендации по вакцинации

19.06.2021, 14:22, Новости дня
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Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам и директорам школ.

«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка – дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», – сказал Кравцов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По его словам, он сам сделал ревакцинацию.

За минувшие сутки в РФ выявили 17906 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.

Ранее власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.

Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.



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