Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления
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Президент Владимир Путин сообщил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления.
Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой, передает РИА «Новости».
Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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