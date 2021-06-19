 

Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления

19.06.2021, 14:22, Новости дня
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Президент Владимир Путин сообщил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления.

Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой, передает РИА «Новости».

Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.



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