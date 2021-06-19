Путин заявил, что «Единая Россия» успешно прошла этап становления

Президент Владимир Путин сообщил на юбилейном предвыборном съезде «Единой России» (ЕР), что партия успешно прошла этап становления.

Он указал также, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой, передает РИА «Новости».

Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.