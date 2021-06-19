Новейший гидрографический катер «Владимир Козицкий» вошел в состав ЧФ

Новейший большой гидрографический катер «Владимир Козицкий» принят в состав Черноморского флота (ЧФ) в Новороссийске, сообщили в пресс-службе флота.

«В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная церемония по подъему Андреевского флага и приему в состав флота новейшего большого гидрографического катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий». Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», – приводит ТАСС сообщение флота.

В церемонии приняли участие командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство.

«В ближайшее время экипаж новостройки начнет отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач», – отметили в пресс-службе.

По данным флота, «Владимир Козицкий» – пятый БГК проекта 23040Г. Катер имеет длину 33 метра, предназначен для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. метров.

«Владимир Козицкий» оснащен гидрографическим комплексом, который состоит из системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, а также многолучевого и однолучевого эхолота.

В мае вице-адмирал Игорь Осипов отмечал, что состав Черноморского флота в 2021 году планируется пополнить семью кораблями и катерами. На этой неделе в состав ЧФ уже приняли большой гидрографический катер «Борис Слободник».