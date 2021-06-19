 

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

19.06.2021, 14:20, Новости дня
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Представитель певицы отметила, что у Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Она предполагает, что у артистки может быть коронавирус, хотя текст на болезнь отрицательный.

Также представитель Абросимовой отметила, что у певицы низкое насыщение кислородом в крови: “На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому”.

Она добавила, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней. Врача дают позитивный прогноз, а искусственная кома нужна, чтобі не было кислородного голодания, добавила представитель.

15 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и все они были отрицательные.

Контекст:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известна в 2006 году после выхода альбома “Трудный возраст”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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